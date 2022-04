Saelemaekers terzino? PiolI: «In passato l’ha fatto, ma con noi…». Così il tecnico rossonero sul possibile cambio ruolo del belga

In conferenza stampa Stefano Pioli ha parlato in questi termini di un eventuale cambio ruolo di Alexis Saelemaekers.

SAELEMAEKERS TERZINO – «Saelemaekers ha giocato in passato da terzino, mai con noi. Non credo dall’inizio, ma a partita in corso potrebbe essere un’idea».