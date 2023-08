Saelemaekers in uscita dal Milan? Il club ha deciso: cosa succederà nelle prossime settimane di calciomercato

Il futuro di Alexis Saelemaekers potrebbe essere davvero lontano dal Milan. Sul futuro del belga ci sono importanti aggiornamenti, come rivelato da Sky Sport.

Il club rossonero, infatti, starebbe aspettando offerte per il giocatore. In caso di proposte ritenute congrue potrebbero aprirsi per Saelemaekers le porte dell’addio al Diavolo.