Saelemaekers a Dazn: «Vogliamo far vedere questo ai tifosi»

Alexis Saelemaekers ha parlato a Dazn nel pre parita di Milan Salernitana. Ecco le parole del rossonero:

«Stiamo ripartendo, siamo pronti per queste partite. Bacio della maglia? Il MIlan è una grande squadra vogliamo fare vedere ai tifosi quanto è importante per noi questa maglia e vincere con questi colori per la grande storia di questo club»