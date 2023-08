Saelemaekers Bologna: fissate le visite mediche del colpo dal Milan

Saelemaekers vicinissimo all’addio al Milan. Il belga è ad un passo dalla cessione al Bologna. Fissate le visite mediche

Saelemaekers lascia il Milan? Il belga è ad un passo dalla cessione al Bologna. Il classe 1999 ha dato il proprio ok al trasferimento alla squadra di Thiago Motta e la trattativa con il Milan potrebbe essere definita in giornata.

Come riportato da Gianluca di Marzio il cllub rossoblu in giornata dovrebbe presentare ai rossoneri la proposta definitiva, sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato sugli 8/9 milioni di euro. Nella giornata di martedì 29 agosto svolgerà le visite mediche per i rossoblù.