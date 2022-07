Sacchi su Maldini e Massara: «Rinnovo meritato, si è perso del tempo». Le dichiarazioni dell’ex allenatore rossonero

Arrigo Sacchi ha rilasciato qualche dichiarazione su Paolo Maldini e Frederic Massara. Le sue parole in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

RINNOVI – «Maldini e Massara hanno meritato il rinnovo del contratto per quello che hanno fatto nelle ultime stagioni. Non c’è ancora l’annuncio ufficiale, ma credo proprio che la faccenda sia definita. Perlomeno me lo auguro per il Milan.»

VALORE – «Stiamo parlando di due dirigenti che hanno dimostrato sul campo il loro valore. Se il Milan ha compiuto un capolavoro, e lo Scudetto è un autentico capolavoro, una buona parte del merito va a questa coppia. Paolo e Massara hanno fatto vedere a tutti che con le idee si va più lontano che con i soldi. I soldi sono importanti, ci mancherebbe altro, però conta di più far funzionare il cervello.»

DINAMICHE DEI RINNOVI – «Non conosco le dinamiche interne della società, però conosco abbastanza bene gli americani perché ci ho lavorato spesso quando gestivo l’azienda di famiglia. Loro sono fatti così, vogliono valutare ogni dettaglio con attenzione, vogliono ponderare le scelte, non ragionano con la pancia. Guardate come si sono comportati con quei giocatori che non hanno accettato il rinnovo del contratto, e penso a Franck Kessié: non sono stati lì a corrergli dietro, hanno preso una strada diversa e non si sono mai voltati indietro. È il loro stile.»

RITARDO SUL MERCATO – «Forse si è perso un po’ di tempo, questo è innegabile. Tuttavia la cosa importante è che Maldini e Massara abbiano l’ok per poter operare e che sentano la fiducia del club. Quando senti la fiducia del datore di lavoro, rendi molto di più. È ovvio che adesso bisogna dare un’accelerata e cercare sul mercato quei profili di giocatori che sono funzionali al progetto di gioco.»