Sacchi: «Pioli sta facendo un grande lavoro, il Milan gioca come collettivo»

Arrigo Sacchi ha parlato così del Milan di Stefano Pioli alla Gazzetta dello Sport. Le parole dell’ex allenatore rossonero

«Il tatticismo con i giovani significa non conoscerli. Devi giocare le partite come un collettivo, perché questi ragazzi non hanno l’esperienza dei giocatori più maturi. Pioli sta compiendo un capolavoro. Uno vede la rosa del Milan e quello che hanno speso e sarebbe giustificato un quarto o quinto posto e invece sono primi. Sanno che se lo devono guadagnare più di altri, giocando bene e come un collettivo. Kessie che non vuole firmare è un problema. Maldini insieme a Pioli hanno fatto un grande lavoro, prendendo giocatori quasi sconosciuti che ora giocano bene. Perfetti non sono, ma non abbiate cura della perfezione tanto nessuno la raggiungerà mai.»