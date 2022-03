Sacchi: «Donnarumma ha sbagliato a lasciare il Milan, era il posto giusto». Le sue dichiarazioni al Corriere della Sera

Arrigo Sacchi ha rilasciato qualche dichiarazione su Gianluigi Donnarumma. Le sue parole al Corriere della Sera.

«Ha sbagliato a scegliere i soldi. L’ho detto anche a suo padre e sua madre, l’estate scorsa, qui a Milano Marittima. Doveva restare al Milan non tanto per riconoscenza, ma perché era il posto ideale per crescere. Mai lasciare i posti in cui si sta bene. Ma resta un grande campione, lo conosco da quando era poco più che un bambino, nelle nazionali giovanili. Si rialzerà.»