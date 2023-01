Sabato: «Leao? Per 120 milioni lo darei via»

Antonio Sabato, ex calciatore e operatore di mercato, ha analizzato la situazione relativa al rinnovo di Leao con il Milan

Ai microfoni di TMW, Antonio Sabato ha parlato così di Rafael Leao:

«E’ un problema, ossia ti poni dei dubbi. E’ fortissimo e ha giocato un discreto mondiale anche se è stato impiegato poco. Per 120 milioni io lo lascerei andare. Andrebbero comunque trovati i soldi per l’ingaggio per trattenerlo. E’ forte, ma non è ancora continuo, fa belle prestazioni ma a volte si isola».