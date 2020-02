Sabatini: «Con Ibra abbiamo puntato sull’amicizia, ma non ha funzionato»

Walter Sabatini, Direttore Sportivo del Bologna, ha chiarito la commentato la trattativa nei mesi scorsi tra i felsinei e Zlatan Ibrahimovic

Walter Sabatini, Direttore Sportivo del Bologna, ha chiarito la commentato la trattativa nei mesi scorsi tra i felsinei e Zlatan Ibrahimovic. I rossoblu avevano provato a comprare lo svedese, svincolato dai Los Angeles, ma poi avevano dovuto rassegnarsi per l’inserimento del Milan. Ecco le parole dell’ex dirigente di Lazio e Roma al portale E’ TV: «Ha parlato con il mister, noi abbiamo sperato prevalesse l’affetto amicale, ma nel calcio non è mai così». Ibra alla fine aveva accettato la sfida per l’Europa con il Mila piuttosto che lottare per la salvezza con il Bologna.