Sabatini: «Sono stato deufradato di un qualcosa che mi appartiene»

Walter Sabatini torna brevemente a parlare del suo addio alla Salernitana. Le dichiarazioni dell’ex dirigente granata

Walter Sabatini, ai microfoni del Secolo XIX, ha risposto alle domande sul suo addio alla Salernitana.

ADDIO ALLA SALERNITANA – «No, non ho ancora metabolizzato la fine della mia storia con la Salernitana, dopo sei mesi di lavoro incessante. La vedo male perchè sono uno spettatore. Per me una situazione difficile da sopportare. Mi sento defraudato di qualcosa che mi appartiene. Quindi, la vedo male.»