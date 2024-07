Sabatini sul NUOVO ACQUISTO del Milan: «Serviva dal primo giorno, arriva quasi all’ultimo»

Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del nuovo acquisto di calciomercato del Milan. Queste le sue dichiarazioni

A Calciomercato.com, Sandro Sabatini ha detto la sua sul calciomercato Milan.

PAROLE – «Pavlovic, era ora! Serviva dal primo giorno, arriva quasi all’ultimo. Morata è una certezza, il centrocampo non ancora. L’infortunio di Florenzi purtroppo grave, ma per fortuna periferico nella rosa rossonera. Fonseca dipende dall’appoggio di Ibra, in tutti i sensi».