Sabatini avverte il Milan: «Scudetto? Non c'è solo il Napoli, occhio a...»

Walter Sabatini ha parlato di corsa Scudetto in Serie A, avvertendo il Milan sulle possibili contendenti. Le sue dichiarazioni

In una lunga intervista concessa a Giuseppe Falcao, figlio di Paulo Roberto – e riportata da Gazzetta.it -, Walter Sabatini ha parlato di scudetto e non solo. Le sue parole.

SCUDETTO – «La Juve di Allegri non è già fuori dalla lotta scudetto, Max sa risolvere i problemi, mi sembra ci siano già dei segnali di risveglio. Il Milan può arrivare fino in fondo, viene già da una stagione in cui ha giocato benissimo e credo che combatterà fino in fondo per lo scudetto perché ha imparato a gestire le difficoltà. Credo anche però che non sarà una lotta esclusiva tra Milan e Napoli, ma che Inter e Juve torneranno in corsa, questo sarà un grande campionato».