Sabatini LANCIA L’ALLARME: «Serve una DECISIONE FORTE, Fonseca non può rimanere…». Le dichiarazioni dell’opinionista

Sandro Sabatini, senza tanti giri di parole, ha lanciato l’allarme. Di seguito le sue parole rilasciate a Calciomercato.com riguardante l’inizio di stagione del Milan e, in particolare di Fonseca.

SABATINI – «Fonseca non finisce male la partita, ma non continua bene, sulla panchina. Già dopo tre giornate è arrivato il momento di prendere una decisione forte, perentoria. Non rinviabile. Fonseca non può rimanere allenatore di una squadra che ha perso la fiducia. La scena del “cooling break” è clamorosa. Mai vista prima»