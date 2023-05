Sabatini: «Il Milan ha una rosa più debole rispetto all’anno scorso»

Sandro Sabatini parla così ai microfoni di calciomercato.com del momento del Milan dopo il pareggio contro la Cremonese

«Il Milan ha una rosa più debole rispetto all’anno scorso. Kessie, Romagnoli e Ibra non hanno avuto rimpiazzi all’altezza. Eppure il buon Pioli – lavoratore che non ha tempo per ingraziarsi i fannulloni del web sta tenendo duro e scegliendo di dosare le forze per continuare a sognare in Champions League. Per battere la Cremonese, pensava lui e pensavano tutti, era sufficiente anche il Milan del turn over. Sbagliava l’allenatore, proprio come è stato sbagliato il mercato. Ma purtroppo questo è il calcio del “copia e incolla”. Un altro esempio: “l’allenatore ha indovinato le sostituzioni”. Ma un conto è se entra Lukaku, un altro se entra Origi: è la stessa differenza che c’è tra bella e brutta copia di centravanti».