Sabatini: «Leao? Gli manca una cosa. A Massara consiglio…»

Walter Sabatini ha parlato anche di Milan in una lunga intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni.

LEAO – «Può diventare un campione, ne ha tutte le stimmate. Forse gli manca un po’ di determinazione, quello che invece ha Kvaratskhelia: punta le difese per andare a rompere la porta, non per esibizionismo. Ma ha tutte le caratteristiche per diventare un grandissimo. Deve essere coccolato, circondato d’affetto, perché il talento si esprime meglio in queste condizioni. Al Milan non gli mancherà mai tutto questo, Maldini e Massara sanno perfettamente qual è l’impegno emotivo da mettere.»

CONSIGLI A MASSARA – «Ricky è un mio ex allievo, non gli vado a dire cosa deve fare. Per esempio, Sernicola ha le qualità per giocare in rossonero ma qui lo dico e qui lo nego, non vado a ficcare il naso nelle loro questioni. Massara è stato con me tanti anni, alla Roma, al Palermo, alla Lazio anche se giocava ancora. A Palermo facemmo stagioni fantastiche.»