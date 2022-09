Sabatini: «Il Milan squadra con tanti margini di miglioramento». Le sue dichiarazioni a Mediaset

Walter Sabatini, intervenuto a Mediaset, ha parlato così del Milan. Le sue parole:

«CalMilan squadra italiana più europea? È dura al momento confermare questa impressione con i risultati. Può essere europea all’interno del nostro campionato, ma quando gioca in Europa non ancora. Dà l’impressione di poter ancora crescere e di avere margini di miglioramento. Ci sono errori di esperienza, sono piccoli episodi in un contesto che dimostrano che il Milan può ancora crescere ma, è un ragazzo destinato a una grande carriera, ma non è ancora all’altezza di Dybala o Pogba, lo diventerà con il tempo. Può ricoprire molti ruoli tra centrocampo e attacco, Pioli dovrà trovargli la collocazione giusta. Con i giovani bisogna stare attenti al rischio che il talento sopprima l’efficacia, non è facile tenere insieme le due cose.»