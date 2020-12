Ruiu: «Boban ha grandi meriti nella costruzione di questo Milan da primato»

Cristiano Ruiu ha commentato l’ottimo 2020 che il Milan ha disputato, riconoscendo grandi meriti anche a Zvonimir Boban

Cristiano Ruiu, ha fatto un video sul suo canale YouTube parlando del 2020 del Milan e di quello che è stato il lavoro di Zvonimir Boban come dirigente dei rossoneri.

Ruiu ha detto: «Boban ha lasciato il segno in questo strepitoso 2020 del Milan, anzi direi soprattutto lui rispetto agli altri dirigenti. Vi faccio degli esempi. Ismael Bennacer, Rade Krunic e Rafael Leao. Poi Boban insieme a Paolo Maldini ha scelto Stefano Pioli come successore di Marco Giampaolo. Poi la parola del croato è stata decisiva per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. È e lui che dobbiamo essere grati se oggi Ibra gioca nel Milan. Boban è stato decisivo anche per l’acquisto di Alexis Saelemaekers dando il nulla osta a Geoffrey Moncada per il tesseramento. Poi Simon Kjaer ed Ante Rebic sono altre due idee di Boban. L’ex dirigente è stato decisivo anche nelle cessioni, vedi quelle di Jesus Suso e Krzysztof Piatek. Fra gli errori di mercato di Boban c’è quello di aver preso Leo Duarte, che non ha mai convinto. Boban è stato licenziato ingiustamente da Ivan Gazidis. Gazidis voleva prendere Ralf Rangnick e mandare via anche Paolo Maldini, grazie a Dio non è andata così. I meriti per quest’ottimo Milan sono da dividere anche con Zvonimir Boban».