Rudiger Milan: concorrenza estera per il giocatore

Tra i nomi sondati dal Milan per sostituire Kjaer c’è anche Rudiger per il quale però c’è forte concorrenza.

Come riporta As, infatti, sul difensore tedesco del Chelsea (in scadenza di contratto) ci sarebbero anche Real Madrid e Psg. Per il quotidiano spagnolo Rudiger preferirebbe i blancos, ma il Ds dei parigini Leonardo avrebbe già avuto un contatto con il suo agente.