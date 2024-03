Rovella alimenta le polemiche dopo Lazio Milan: «Mai vista una roba del genere». Il messaggio contro Di Bello – FOTO

Il centrocampista della Lazio, Nicolò Rovella, è intervenuto sui propri social dopo il match col Milan, sfogandosi contro Di Bello

Anche a Nicolò Rovella non è andato già l’arbitraggio di Di Bello in Lazio Milan, con 3 espulsioni costate ai biancocelesti la sconfitta per 1-0. Il centrocampista laziale, dopo il fischio finale, ha alimentato le polemiche postando una foto del direttore di gara del match dell’olimpico. Questa la stories pubblicata dal calciatore su Instagram.

IL MESSAGGIO – «Mai vista una roba del genere…».