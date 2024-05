Rose Milan, l’ANNUNCIO del tecnico sul futuro: SVOLTA decisiva nella trattativa NOVITÀ

Rose Milan, l’ANNUNCIO del tecnico sul futuro: SVOLTA decisiva nella trattativa. La NOVITÀ sul tecnico

Sfuma definitivamente la pista Rose per il dopo Pioli al Milan. Il tecnico che era stato accostato nei giorni scorsi alla panchina rossonera ha confermato a SkySport DE di rimanere al Lispia nella prossima stagione. Il tecnico ha un contratto fino al 2025 e come riportato da Daniele Longo non è mai stato un reale obiettivo dei rossoneri.

PAROLE – «Sono fermamente convinto che sarò l’allenatore del Lipsia l’anno prossimo».