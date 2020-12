Ronaldo, Messi e Neymar: tre stili differenti che dominano il calcio…

Sono il top di gamma della loro generazione, Leo e CR7 dominano incontrastati, il brasiliano ha vinto tanto ma non ha ancora raggiunto il…

Il primo ha 35 anni, quasi 36, segna come un ragazzino e fa incetta di premi. Il secondo è combattuto sul futuro, rimanere dove è diventato un semi Dio o rimettersi in gioco altrove? Il terzo ha vinto quasi tutto, ma non ha ancora raggiunto il livello degli altri due, e negli ultimi giorni è balzato agli onori delle cronache non tanto per meriti calcistici, quanto per aver organizzato un party di 5 giorni per 500 persone a Rio.

Un personalissimo carnevale di fine anno. In tre rappresentano il meglio della loro generazione, sono il top del calcio mondiale ma con filosofie molto diverse, opposte tra loro, quasi a volersi imporre distinguendosi dagli altri.

