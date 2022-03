Ronaldinho elogia Maldini: «Il miglior difensore mai esistito, è un amico». Le parole del brasiliano sull’attuale d.t. del Milan

L’ex fuoriclasse brasiliano Ronaldinho ha parlato così di Paolo Maldini ad ESPN. Le sue dichiarazioni sul direttore tecnico del Milan.

«Per me Paolo Maldini è sempre stato il miglior difensore mai esistito in circolazione e ho avuto la fortuna di giocarci insieme. Oggi per me è un grande amico, ed è una gioia immensa perché è sempre stato un vero e proprio idolo per me.»