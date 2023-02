Romero: «Siamo in un momento difficile, ma la speranza è l’ultima a morire». Le parole del difensore del Tottenham

Cristian Romero ha commentato il k.o. contro il Milan ai microfoni di TNT Sports. Ecco le parole del difensore del Tottenham:

«Siamo in un momento difficile con alti e bassi e ci manca solidità come squadra. La speranza è l’ultima a morire. Abbiamo una buona squadra e possiamo cambiare le cose in casa»