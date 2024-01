Romero lascia il Milan? C’è l’offerta del Boca Juniors: la risposta del giocatore per il prestito in argentina

Si aggiunge una nuova squadra tra le pretendenti per Luka Romero.

Oltre al Como di Fabregas, il Boca Juniors vorrebbe prendere il rossonero in prestito per un anno. Come riportato da calciomercato.com, il giocatore avrebbe accettato l’offerta del club argentino ma adesso bisognerà vedere se si troverà l’accordo con il mercato rossonero.