Romagnoli smentisce Il Messagero: «Mai detto che andrei di corsa alla Lazio» – FOTO

Alessio Romagnoli, attraverso il proprio profilo Instagram, ha smentito l’indiscrezione odierna de Il Messaggero: la ricostruzione

L’edizione odierna de Il Messagero aveva attribuito una frase ad Alessio Romagnoli, pronunciato domenica sera all’Olimpico verso i tifosi della Lazio: «Qui verrei di corsa».

Tramite una storia Instagram, il capitano del Milan ci ha tenuto a smentire seccamente la notizia: «Il Messaggero questa mattina mi ha attribuito questa frase sulla Lazio: “Fosse per me verrei pure domani”. Non comprendo come un quotidiano possa inventare, dal nulla e senza rispetto, una frase del genere».