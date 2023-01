Romagnoli ricorda Mihajlovic: «Mi ha voluto fortemente al Milan». Le parole dell’ex rossonero sull’allenatore scomparso

Ai microfondi di Dazn, l’ex rossonero Alessio Romagnoli ha voluto ricordare Sinisa Mihajlovic, suo allenatore al Milan.

Ecco le sue parole: «Con Sinisa ho avuto un rapporto sincero e bello: lui era di cuore, una persona vera. Lui è stato fondamentale per me perché mi ha permesso di giocare sin da subito in una squadra prestigiosa come la Samp e mi ha dato sempre fiducia nonostante i miei sbagli giovanili. Fondamentale sia a Genova che quando sono arrivato al Milan dove mi ha fortemente voluto. Mi scrisse un messaggio in cui mi chiese se volevo andare al Milan e io gli risposi di sì».