Romagnoli, la bandiera del domani: il Milan lavora al rinnovo

Come vi abbiamo riportato in esclusiva nelle scorse settimane, il Milan valuta Romagnoli incedibile: in arrivo la proposta di rinnovo

Alessio Romagnoli non si tocca. Come vi abbiamo riportato in esclusiva diverse settimane fa, il Milan continua a ritenere il proprio capitano incedibile nonostante le ingerenze di Mino Raiola. Se per Bonaventura, Ibrahimovic e Donnarumma il destino sembra essere segnato, per il numero 13 rossonero ad essersi messo di traverso sarebbe stato direttamente Ivan Gazidis che avrebbe manifestato inoltre la volontà di prolungare al più presto il contratto del giocatore.

Alessio Romagnoli, capitano del Milan da due stagioni, tra qualche mese si siederà al tavolo assieme alla futura dirigenza per rinnovare il proprio rapporto lavorativo con il club rossonero che scadrà il 30 giugno 2022.