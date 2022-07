Romagnoli: «Dicevo a Tare che mancava poco alla scadenza»

Alessio Romagnoli si presenta: le dichiarazioni del difensore della Lazio che parla così ai suoi nuovi tifosi

Alessio Romagnoli si presenta come nuovo giocatore della Lazio. Dopo una lunghissima trattativa il lieto fine è arrivato settimana scorsa con la firma sul contratto e l’arrivo ad Auronzo di Cadore. Ora è tempo di presentazioni e il nuovo difensore biancoceleste ha parlato a Lazio Style Channel.

MILAN – «Era giusto fare un percorso a Milano per me e la mia carriera perché vedevo che il club stava crescendo, ogni volta che giocavamo contro la Lazio con Igli parlavamo sempre e dicevamo che mancava sempre meno alla fine del contratto. Dicevo sempre a loro di provarci, volevo sempre giocare con la Lazio e non volevo andare troppo in là con gli anni. Credo sia l’età giusta, vengo da un problema serio che sto risolvendo come la pubalgia. Voglio dare 100% per questa maglia».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI