Roma Milan Primavera 2-1: questa volta Nasti non basta

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Roma Milan Primavera: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match valido per la 20a giornata del campionato

Il Milan Primavera esce sconfitto contro la Roma capolista. I rossoneri, nonostante una gara ad armi pari, cadono dopo tre vittorie di fila. Qui la cronaca live.

Roma Milan Primavera 2-1: risultato e tabellino

9′ Tiro Capone – Primo squillo! Al limite rientra e calcia col destro. In due tempi Baldi che poi subisce anche fallo

14′ Tiro Robotti – Grande suggerimento in verticale di Traore per Robotti. Destro secco incrociato sul primo palo, si salva in corner Baldi

19′ Tiro Robotti – Altra conclusione de Milan, dal limite. Pallone sul fondo

31′ Tiro Capone – Ancora uno sparo dal limite. Centrale, Baldi con qualche affanno in due tempi

33′ Gol Faticanti – Dal nulla Roma trova il vantaggio. Break di Faticanti che arriva al limite, sterza all’indietro e fa partire un gran destro sotto l’incrocio. Nulla da fare per fare Desplanches ma poco intensa qui la fase difensiva rossonera

38′ Tiro Voelkerling – Ripartenza centrale, Voelkerling prima viene murato dalla difesa rossonera poi calcia con efficacia incrociando il destro. Attento Desplanches che disinnesca

47′ Tiro Tahirovic- Prova dalla lunga distanza, plastico Desplanches a dirgli di no

51′ Gol Nasti – Traore al vertice dell’area cerca il secondo palo col mancino. Baldi ci arriva ma sul secondo palo è appostato il solito Nasti che deposita in rete

61′ Ndiaye ferma Robotti – Il centrocampista rossonero si sarebbe trovato a tu per tu in area con Baldi

68′ Tiro Nasti – Conclusione di volo ad alto coefficiente di difficoltà. Il pallone schiacciato viene liberato dalla difesa della Roma

78′ Colpo di testa Coubis – Non inquadra la porta su punizione battuta da El Hilali

84′ Gol Padula – Riceve in area troppo libera sulla sinistra e calcia sul primo palo. Sorpreso Desplanches nell’occasione

Migliore in campo Milan: Traore

Roma Milan Primavera 2-1: risultato e tabellino

Reti: 33′ Faticanti, 51′ Nasti

Roma (3-4-1-2): Baldi; Ndiaye, Morichelli, Vicario (69′ Di Bartolo); Louakima, Faticanti, Tripi, Rocchetti; Tahirovic (63′ Cassano); Voelkerling Persson, Satriano (63′ Pagano).. All. De Rossi. A disp. Berti, Del Bello, Zajšek, Verrengia, Chesti, D’Alessio L., Falasca, Pisilli.

Milan (4-3-3): Desplanches; Coubis, Nsiala, Stanga, Bozzolan (76′ Obaretin); Gala, Tolomello (52′ Di Gesù), Robotti (86′ Alesi); Traore (76′ Omoregbe), Nasti, Capone (76′ El Hilali). All. Gunti. A disp. Nava, Pseftis, Bosisio, Camara, Rossi, Eletu, Roback

Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco

Ammoniti: 54′ Tahirovic, 81′ Nsiala