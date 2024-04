Roma Milan: i rossoneri in partenza da Malpensa, confermati i convocati per il match

Si avvicina il match di Europa League tra Roma e Milan. In tal senso i rossoneri sono in partenza in questi istanti da Malpensa

Mancano poco più di 24 ore al match di Europa League tra Roma e Milan, valido per il ritorno dei quarti di finale della competizione. In tal senso i rossoneri sono in partenza in questi istanti da Malpensa Prime in direzione della capitale:

come riportato da Sky Sport presenti tutti quelli che hanno partecipato all’allenamento compreso Zeroli, aggregato dalla Primavera.