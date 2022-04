Spugna: «Vogliamo arrivare alla sosta col maggior vantaggio possibile»

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della sfida al Verona

«È l’ultima partita prima della sosta e arrivare con il massimo punteggio di vantaggio sarebbe importante per il prosieguo, per le ultime tre partite che poi ci aspettano. Noi dobbiamo pensare solo al nostro obiettivo, domani affrontiamo una squadra serena che non ha nulla da perdere»