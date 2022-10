Rodriguez: «Il derby è sempre l'eccezione, a Milano...»

Ricardo Rodriguez ha parlato in un’intervista a Repubblica in vista del derby tra Torino e Juve, ricordando quelli del suo passato

«Per parlare del derby di Torino credo sia giusto ripensare alle sfide tra le squadre della stessa città che ho giocato nella mia carriera. Il derby di Zurigo, quello di Milano e questo con la Juventus. Io lo so che della Svizzera e degli svizzeri pensate soprattutto all’ordine, ma il derby è sempre l’eccezione: per il derby c’è sempre casino. A Milano il derby è molto sentito nella settimana che precede la partita, poi lascia spazio ad altro. Ma Torino è una storia a sé: per come lo vivo qui a Torino invece, il derby è tutti i giorni. Qui ho la sensazione che Torino sia granata, molto più granata che bianconera».