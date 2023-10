Muzzi sull’ex obiettivo del calciomercato Milan: «Ha fatto bene a non scegliere i rossoneri»

Roberto Muzzi, ex attaccante, ha commentato la scelta di Davide Frattesi, ex obiettivo del calciomercato Milan, di scegliere l’Inter

Intervistato da Calciomercato.com, Roberto Muzzi si esprime così su Davide Frattesi, ex obiettivo del calciomercato Milan, e la sua scelta presa in estate di trasferirsi all’Inter.

LE PAROLE – «Ho sempre pensato fosse pronto per una big. A Roma era un giocatore di prospettiva, quando l’ho avuto a Empoli l’ho ritrovato migliorato e aveva già tutto quello che serviva per arrivare ad alti livelli. In estate ci siamo sentiti, lui aveva già scelto l’Inter perché era convinto del progetto nerazzurro e aveva quelle caratteristiche che Inzaghi cercava in un centrocampista. Anch’io sono convinto che abbia fatto la scelta giusta, lì può crescere ancora».