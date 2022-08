Rivera sentenzia: «Gli allenatori sono tutti uguali tranne Ancelotti»

Gianni Rivera, indimenticato capitano del Milan, ha detto la sua sulla questione allenatori: il migliore resta Ancelotti

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gianni Rivera ha dichiarato:

«Per me gli allenatori sono tutti uguali. Rocco e Liedholm erano il massimo perché, pur essendo differenti, ragionavano allo stesso modo, senza protagonismi. Mourinho? Non va in campo, è questo che voglio dire. E per dare un giudizio su un allenatore, dovrei conoscerlo. A me, comunque, sembra un tecnico che a volte vince e a volte perde. Come tutti? No, Ancelotti vince sempre. Ovunque vada. È notevole».