Rivali Champions Milan: vincono l’Atletico e il Porto, domani il Liverpool

Vincono sia il Porto che l’Atletico Madrid, che batte il Bacellona, rilvali Champions del Milan, domani il Liverpool contro il City

Vincono le rivali Champions del Milan. L’Atletico Madrid, reduce dalla vittoria in Champions contro i rossoneri, vince 2-0 contro il Barcellona di Koeman, in tribuna per squalifica, grazie alle reti di Lemar e Suarez. In panchina l’ex Griezmann, è l’altro grande ex a prendersi la scena, confezionando l’assist per l’1-0 dell’ex Monaco e realizzando la rete del 2-0 prima del 45esimo.

Vince anche il Porto che tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo, batte in rimonta il Ferreira. Domani pomeriggio (ore 17:30) scenderà invece in campo il Livepool nel big match di Premier League contro il Manchester City di Guardiola.