Risultati Serie A, l’Atalanta frantuma il sogno Champions per la Roma: il Napoli finisce con un pareggio. Le ultime notizie

L’Atalanta continua a vincere dopo la finale di Europa League e batte per 3-0 il Torino con le reti di Scamacca, Lookman e Pasalic. In questo modo la Roma non potrà qualificarsi in Champions League: sfuma il sogno di avere 6 italiane nella massima competizione europea in cui è già qualificata il Milan. Si conclude con l’ennesimo flop la stagione del Napoli che pareggia 0-0 contro il Lecce e termina l’annata da Campioni d’Italia in carica al decimo posto, fuori da tutte le coppe.

Inter 93

Milan 75

Juventus 71

Atalanta 69

Bologna 68

Roma 63

Lazio 60

Fiorentina 57

Torino 53

Napoli 53

Genoa 49

Monza 45

Lecce 38

Verona 37

Cagliari 36

Frosinone 35

Udinese 34

Empoli 33

Sassuolo 29

Salernitana 17