Riscatto De Ketelaere, Atalanta e Milan al lavoro per trovare la quadra: TUTTI gli aggiornamenti sul belga

L’edizione odierna di Tuttosport è tornata a fare luce sulla questione relativa al riscatto di Charles De Ketelaere esercitabile dall’Atalanta per 23 milioni di euro più 4 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

La Dea sta cercando in queste ore di avere uno sconto dal Milan sui termini concordati un anno fa ma non ha intenzione di perdere il belga. Per questo motivo le parti si sono date una settimana in più per trovare l’accordo.