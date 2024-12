Rinnovo Theo Hernandez, Baiocchini rivela: «Questa l’offerta dei rossoneri, c’è una strategia precisa. Ecco quale»

Rinnovo Theo Hernandez, Baiocchini, noto giornalista, ha commentato la vicenda relativa al prolungamento del francese

Intervenuto a Sky, il giornalista Baiocchini ha parlato così del rinnovo di Theo Hernandez, tema caldo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Ieri l’agente di Theo Hernandez è stato a Casa Milan e con l’ad rossonero Furlani ha parlato anche del rinnovo del terzino che ha il contratto in scadenza nel 2026. La volontà comune è di andare avanti insieme e anche il giocatore, nonostante tutto quello che sta succedendo in questa stagione, vuole restare e rinnovare. Il club vuole uniformare il suo ingaggio a quello dei più pagati, vale a dire Leao e Maignan. Sul piatto sono stati messi 5 milioni di euro, che è la base su chi sta lavorando il Milan. Theo aveva chiesto di più inizialmente, ma dal club filtra ottimismo sul rinnovo del francese. Serviranno comunque altri incontri con l’agente. Sono due rinnovi importanti che il Milan sta chiudendo, cioè quelli di Reijnders e Maignan. Il Milan sta cercando di blindare i giocatori più importanti e mettere così basi solide per il futuro».