Rinnovo Theo Hernandez, gelo col Milan! Dalla richiesta monstre all’atteggiamento da correggere: i rossoneri fanno muro

Rinnovo Theo Hernandez, gelo col Milan: richiesta monstre e atteggiamenti sopra le righe. La posizione dei rossoneri

Si apre il caso Theo Hernandez nel calciomercato Milan per quanto riguarda il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Questo l’aggiornamento della Gazzetta dello Sport sul tema:

Theo Hernandez-Milan, il grande gelo: multato e squalificato ma chiede 8 milioni. E il club dice no. Il francese, fermato per due giornate dopo il rosso di Firenze e sanzionato dalla società, ha il contratto in scadenza nel 2026 e vuole un super stipendio. Per la dirigenza rossonera deve però dimostrare di meritare l’aumento: l’espulsione con la Fiorentina non depone a suo favore. Servirà un grande lavoro diplomatico per arrivare a dama.