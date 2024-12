Rinnovo Theo Hernandez, Baiocchini spiega: «Cifre più basse di quelle preventivate dal francese ma si va verso la fumata bianca per un motivo»

Rinnovo Theo Hernandez, Baiocchini, noto giornalista, ha parlato della trattativa per il prolungamento del francese: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky, il giornalista Baiocchini ha parlato così del rinnovo di Theo Hernandez, tema caldo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Nell’ incontro con l’agente di Theo si è parlato di fiscalità, ma sostanzialmente perché si veniva da un decreto crescita. Adesso il nuovo contratto di Theo Hernandez sarà un contratto con tassazione regolare. Però è un contratto che il Milan vuole fare. Il Milan ha proposto delle cifre che potrebbero anche essere buone per Theo. Non sarebbero il raddoppio dello stipendio che chiedeva magari fino a qualche mese fa, però andrebbe a guadagnare un po’ di più rispetto a oggi, con dei bonus per salire. Un po’ come Leao».