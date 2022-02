Rinnovo Romagnoli: le ultime sul futuro del capitano rossonero

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In casa Milan tiene banco il tema dei rinnovi. Tra questi c’è quello di Romagnoli, ecco le ultime sul suo futuro

In casa Milan tiene banco il tema dei rinnovi. Tra questi c’è quello di Romagnoli. Se per Kessiè c’è più pessimismo, Per quanto riguarda il capitano Alessio Romagnoli, invece, il discorso potrebbe ancora riaprirsi anche se oggi tutto porta a credere all’addio a parametro zero a fine campionato.

Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport il Milan si spinge fino a 2,8 più bonus. Una cifra su cui il giocatore sta ragionando e ragionerà, pur guardandosi intorno per vagliare le altre opzioni.