Rinnovo Reijnders, quanto amore per il Milan: il messaggio per i tifosi

Rinnovo Reijnders – Il centrocampista del Milan, in sede per firmare il prolungamento, ha rilasciato queste dichiarazioni:

Oggi è il giorno del rinnovo di Tijjani Reijnders, il centrocampista olandese è stato in sede per firmare il proprio prolungamento con il Milan. Un contratto che legherà uno dei migliori della Serie A al club rossonero fino al 2030.

Uscendo da casa Milan, ai cronisti presenti, ha rivolto queste parole: «Sono Felicissimo! Sono orgoglioso. Il Milan per me è come una seconda casa».