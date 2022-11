Rinnovo Leao: senza accordo la prima idea è Joao Felix

In casa Milan continua a tenere banco il tema del rinnovo di Leao. In caso di mancato accordo la prima idea sarebbe Joao Felix

In casa Milan si sta già cercando di capire quale potrà essere il futuro di Rafael Leao al termine di questa stagione, ma in caso di addio i rossoneri non si faranno trovare impreparati.

Come riferito da El Chiringuito, infatti, Maldini e Massara avrebbero messo nel mirino Joao Felix, volenteroso di lasciare l’Atletico Madrid e tentato da una possibile avventura in Italia.