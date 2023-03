Leao, richieste chiare sul rinnovo: palla a Maldini

Rafael Leao ha fatto presenti a Paolo Maldini quelle che sono le sue richieste per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in un recente incontro con Paolo Maldini, Rafael Leao ha reso note le proprie richieste definitive per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024.

Il portoghese del Milan ha chiesto un quinquennale da 7.5 milioni di euro netti più bonus personali e di squadra, un bonus di 2 milioni alla firma e un aiuto nel pagamento della multa allo Sporting Lisbona.