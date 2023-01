Rinnovo Leao, quando l’incontro con il Milan? Ecco cosa filtra

C’è ancora incertezza attorno alla questione del rinnovo di Rafael Leao con il Milan. L’incontro non è ancora in programma

Il tanto atteso incontro per il rinnovo di Rafael Leao non andrà in scena nella giornata di oggi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il meeting con l’entourage del giocatore a Casa Milan sembra dovesse esserci subito dopo la gara di Supercoppa, ma, secondo quanto riporta il quotidiano, non è ancora stato fissato un giorno esatto.

La questione resta spinosa. L’accordo sulla parte fissa è stato trovato sui 6/7 milioni di euro + bonus. L’ostacolo attuale sono le commissioni degli agenti, dall’avvocato Ted Dimvula al padre Antonio fino a Jorge Mendes. Vige anche il nodo relativo alla cifra della clausola rescissoria, che chi cura gli interessi di Leao vorrebbe abbassare mentre il Milan vorrebbe tenerla a 150 milioni di euro.