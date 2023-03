Rinnovo Leao, Di Marzio: «C’è la volontà di arrivare ad un accordo»

Gianluca Di Marzio parla così delle possibilità di rinnovo di Rafael Leao con il Milan. Le sue dichiarazioni a Sky Sport

Proseguono ormai ad oltranza i contatti per il rinnovo di Rafael Leao con il Milan. Gianluca Di Marzio parla così delle possibilità di prolungamento del portoghese con i rossoneri. Le sue dichiarazioni a Sky Sport.

«Vado controcorrente rispetto alle sensazioni e le percezioni, resto molto fiducioso e credo che si lavori con grande serenità tra le parti per questo non rinnovo. Non ci sono scadenze, non ci sono deadline, c’è la volontà di trovare una soluzione e un’intesa. Quindi penso che come per Giroud, magari non arriverà la firma prima della partita di Champions, ma c’è la volontà di arrivare a questo accordo. Le parti continuano a trattare con grande serenità.»