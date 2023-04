Rinnovo Leao, situazione ingarbugliata: il punto della situazione

Il rinnovo di Rafael Leao con il Milan resta ancora in sospeso. Il punto di una situazione che resta ingarbugliata

Il rinnovo di Rafael Leao con il Milan resta ancora in sospeso. Nonostante la linea ottimistica mantenuta dal club rossonero nelle ultime settimane, la situazione non si è ancora risolta.

Come riporta il Corriere della Sera, il futuro del portoghese è ancora da decifrare con gli interessi di tante parti in gioco. L’avvocato Ted Dimvula, l’agente Jorge Mendes che spinge per una partenza del ragazzo e il padre, che vuole soltanto una società che paghi la multa del figlio con lo Sporting Lisbona.