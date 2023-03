Rinnovo Leao Milan: vuole restare ma c’è l’ombra Manchester City

In casa Milan continua a tenere banco il tema rinnovi di contratto. Tra questi quello di Leao che vuole restare ma…

Come riportato da Calciomercato.com il Milan ha ancora sul tavolo un’offerta da 7 milioni (bonus compresi) per ottenere sì dell’ex Lille al rinnovo ma la concorrenza non manca: il Chelsea, nonostante i maxi investimenti su Mudryk e Nkunku, rimane in corsa ma ora dovrà guardarsi le spalle perché il Manchester City si è inserito con decisione. Rafa è un nome segnato in rosso nella lista di Guardiola per la prossima stagione.