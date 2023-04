Rinnovo Leao, cosa succede? Spunta l’opzione a sorpresa

In casa Milan tiene ancora banco il rinnovo di Rafael Leao: resta viva l’opzione di un rinnovo ponte fino al 30 giugno del 2025

Come riferito da La Stampa, resta viva in casa Milan la trattativa per il rinnovo di Rafael Leao, in scadenza di contratto a giugno del 2024.

I rossoneri hanno messo da tempo sul piatto un ingaggio da 7 milioni di euro ma l’entourage tergiversa: resta viva l’ipotesi di un rinnovo ponte fino al 30 giugno del 2025 per prendere tempo e dare fiato alle parti.