Rinnovo Leao, strada in discesa! La conferma di Maldini

In casa Milan si avvicina a grandi passi il rinnovo di Rafael Leao: Paolo Maldini conferma le buone sensazioni degli ultimi giorni

Come riferito dal Corriere dello Sport, in casa Milan cresce a vista d’occhio la fiducia per il rinnovo di Rafael Leao, come confermato da Paolo Maldini ieri nel pre-partita di Milan-Napoli:

«La fiducia cresce. Siamo sulla stessa strada, noi e Leao, quindi abbiamo un obiettivo comune».

I rossoneri hanno messo sul piatto un’importante offerta da 6.5 milioni di euro a stagione col nodo della multa allo Sporting che rimane l’ultimo scoglio prima della firma.